Autovelox, parola ai residenti: "Le auto corrono troppo, giusto puntare sui controlli"

"Bene gli speed-check nei nostri quartieri. La velocità nei centri abitati è pericolosa, e molti si distraggono con il cellulare". Il Comune sta installando degli autovelox in alcuni punti della città: viale Indipendenza, via Cioci, via Pace, Pieve e Corneto. Funzionano con la presenza di una pattuglia, e per le posizioni sono state scelte strade dove gli automobilisti tendono a spingere troppo sull’acceleratore. I residenti delle zone promuovono la stretta. "Avevamo fatto richieste, tempo fa. Come consiglio di quartiere volevamo un modo per far sì che gli automobilisti rallentassero, sopratutto su viale Indipendenza", racconta Ennio Tamagnini, presidente del consiglio di quartiere della zona di via Roma, Santa Croce, San Francesco e Collevario. "Avevamo pensato a dei dossi, che però creerebbero problemi ai mezzi pesanti e a quelli di soccorso, o anche a semafori intelligenti, soluzione che però mi è stato spiegato essere impraticabile. Sono felicissimo di questa soluzione, è un buon deterrente per la troppa velocità. Ringrazio chi ha provveduto a questa misura", spiega Tamagnini. Altra area su cui la velocità sarà controllata è quella di Corneto. Il rappresentante del quartiere Fabrizio Gentili evidenzia che "anche noi avevamo chiesto come residenti di salvaguardare i pedoni. Il limite di velocità nell’area dove si sta installando lo speed check è di 40 km/h. Io metterei anche della telecamere – aggiunge Gentili –, troppa gente alla guida si distrae con il cellulare. L’auto può essere un’arma, bisogna stare attenti". Un altro speed-check è stato montato alla Pace, all’altezza della scuola delle suore. Una residente che è nel consiglio di quartiere, Ilenia Vitali, racconta come superato "il grande cantiere in via Pantaleoni, che impone di rallentare, le auto poi corrono troppo. Molti si distraggono con il cellulare. Nel quartiere ci sono attraversamenti pedonali, c’è una scuola, c’è il circolo anziani. Il limite di velocità ora lì è di 30 km/h, e la strada, che ha un tratto sprovvisto di marciapiede, è frequentata anche da molti pedoni. Come residenti, siamo molto soddisfatti dell’installazione, speriamo sia efficace".