Autubus da Montefano a Porto Recanati, il trasporto non si ferma neanche a Ferragosto

Sarà in funzione anche il giorno di Ferragosto il servizio di trasporto pubblico che da Montefano arriva a Porto Recanati e viceversa. Il servizio sarà attivo sino al 10 settembre prossimo, tutti i giorni, festivi compresi. Le fermate previste sono in via IV novembre a Montefano e di fronte al Castello a Montefiore: nei giorni feriali è prevista una sola corsa (andata 8.35-ritorno 13.05) mentre in quelli festivi sono tre: andata 8.35, 13.15 e 18.25, ritorno 9.45, 14.25 e 19.35.