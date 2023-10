Avances a una commessa. Nei guai per violenza sessuale

Apprezzamenti non richiesti, e una ancora meno richiesta manata sui glutei. Per questo è finito sotto processo per violenza sessuale un sangiustese 70enne. Ieri l’uomo ha patteggiato la pena e chiuso così la vicenda giudiziaria. L’episodio era avvenuto il 20 gennaio scorso. Fabrizio Tardella si era presentato in un calzaturificio per bambini di Monte San Giusto e, vista la commessa al lavoro, aveva iniziato a rivolgerle una serie di apprezzamenti sul suo fisico, sempre più pesanti. Poi era passato alle avances, manifestando la volontà di saltarle addosso, e infine, nonostante lei tentasse di tenerlo a bada, le si era avvicinato e le aveva piazzato le mani sui glutei. La commessa non aveva gradito affatto questo approccio pesante e lo aveva denunciato, mandandolo sotto processo per violenza sessuale. Ieri mattina per il 70enne si è tenuta l’udienza preliminare, a Macerata, davanti al giudice Daniela Bellesi.

Per lui l’avvocato difensore ha chiesto di patteggiare la pena, concordata con il procuratore Giovanni Narbone a un anno e quattro mesi, con la sospensione condizionale. La ragazza era assistita dall’avvocato Marcantoni, ieri sostituito dal collega Simone Santoro.