Avanti con il recupero . Immacolata e Sacro Cuore. Fondi per la ricostruzione

"Abbiamo disposto il trasferimento di 730.200 euro, pari al 60% del contributo previsto, per i lavori di riparazione e rafforzamento della chiesa dell’Immacolata (nella foto). Ed è stato trasferito un ulteriore importo di 185.555 euro, sempre pari al 60% del contributo, destinato alla chiesa del Sacro Cuore. Due interventi che segnano un passo concreto nel recupero di beni identitari per la comunità maceratese". A parlare è il commissario straordinario Guido Castelli.

Il progetto relativo alla chiesa dell’Immacolata comprende il consolidamento del soffitto a cassettoni che copre le tre navate, la revisione delle coperture delle navate laterali e la messa in sicurezza delle superfici pittoriche compromesse. L’elegante soffitto, disegnato dall’architetto Giuseppe Rossi, fu realizzato tra il 1898 e il 1905, anno in cui il tempio venne consacrato.

Per la chiesa del Sacro Cuore, invece, i lavori riguardano interventi di riparazione dei danni e rafforzamento locale dell’edificio. Il contratto d’appalto è stato sottoscritto lo scorso luglio con l’azienda che si occuperà dei lavori.

"Siamo costantemente attenti a tutte le progettazioni che stanno arrivando piano piano alla loro approvazione – ha detto il vescovo Nazzareno Marconi –. Siamo contenti del lavoro che procede come in questi due casi. Siamo pieni di fiducia che quanto iniziato si possa continuare con la serenità con cui si sta lavorando in questi anni grazie a tutto lo staff del commissario della ricostruzione".