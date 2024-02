Avanza la raccolta differenziata. Serrapetrona il comune riciclone

Poco meno di 121mila tonnellate. A tanto ammonta la quantità di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani in provincia di Macerata (più o meno il peso di 12mila grossi elefanti), registrata nel 2023 da Cosmari srl, la società pubblica che gestisce il servizio. Un risultato notevole che porta la percentuale al 74,34% del totale (163mila tonnellate), in lieve rialzo rispetto al 73,83% del 2022, e che fanno della nostra realtà una delle più virtuose d‘Italia.

Ci sono comuni in cui la differenziata aumenta, altri in cui diminuisce, ma sempre con piccole variazioni: solo a guardare i più grandi, Macerata passa dal 74,46% al 75,05%, Civitanova dal 71,25% al 71,99%, Recanati dal 76,96% al 76,80%, San Severino dal 77,56% al 76,88%, Tolentino dal 71,96% al 74,16%. In questo scenario sono i centri più piccoli a raggiungere i numeri più alti. In cima alla classifica c’è Serrapetrona che, con una quota dell’85,21% di differenziata, non solo non ha rivali (al secondo posto Appignano con l’80,97%, al terzo Monte San Giusto con l’80,52%), ma ha fatto un balzo del 7% in più rispetto al 2022. E ha iniziato molto bene il mese di gennaio, con una percentuale che nel mese di gennaio è stata del 93,47%. Insomma, un comune – si potrebbe dire – libero dai rifiuti. "Quasi, non del tutto, non esageriamo", afferma il sindaco, Silvia Pinzi. Il segreto? "A dire il vero non abbiamo fatto nulla di eclatante – prosegue –. Abbiamo soprattutto perfezionato l’organizzazione, in particolare con attività di sensibilizzazione, fornendo ai cittadini indicazioni puntuali per un corretto conferimento dei rifiuti. E molto abbiamo fatto agendo sul fronte della prevenzione, con controlli della polizia locale volti a favorire un comportamento virtuoso, piuttosto che ad attuare interventi di repressione. Un lavoro lento e lungo, fondato su un contatto continuo con i cittadini e un rapporto costante con Cosmari, e che richiede uno sforzo, ma alla fine paga". In realtà c‘è un altro aspetto, tutt’altro che trascurabile. "Dal 2022 – evidenzia la Pinzi – abbiamo iniziato a ridurre la Tari, un taglio che nel 2023 è arrivato al 30%. Lo abbiamo fatto per tutti, famiglie, attività produttive e commerciali, impegnano risorse specifiche per dare un sostegno economico, ma anche come premialità per i buoni risultati raggiunti". In coda alla classifica c’è il comune di Castelsantangelo sul Nera, con una raccolta differenziata che si è fermata al 40,77%, in lieve calo sul 2022.

"Un dato che risente dell’effetto lungo del terremoto, ma anche del fatto che nei nostri villaggi Sae manca un centro di raccolta", spiega il sindaco Mauro Falcucci. "Siamo in contatto con il Cosmari per mettere a punto interventi che consentano di migliorare il nostro risultato, tenendo anche conto di alcune difficoltà logistiche e del fatto che molti dei nostri residenti sono anziani". In tante altre parti d’Italia, in realtà, tanti sono i comuni con una percentuale di differenziata inferiore a quella di Castelsantangelo che un po’ a fatica, insieme ad altri piccoli centri dell’entroterra (le altre posizioni di cosa sono occupate a Ussita, Cessapalombo e Bolognola), cerca di sollevarsi dall’impatto del sisma dell’ottobre 2016.