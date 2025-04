Avanzo milionario, ma da spendere c’è poco

Avanzo di amministrazione record nel 2024, ma il Comune può disporre solo di una minima parte. Appena un quindicesimo della somma potrà essere utilizzata per rispondere alle necessità dei civitanovesi.

I conti, approvati dalla giunta (nella foto l’assessore al bilancio Claudio Morresi), restituiscono il quadro di un bilancio ingessato dall’incertezza degli introiti, fattore che impone a Palazzo Sforza di provvedere a grossi accantonamenti per fare fronte a eventuali mancati incassi. Rispetto, infatti, a un risultato di 32 milioni e 934mila euro nel 2024, la quota bloccata sfiora i 30 milioni di euro mentre quella disponibile risulta di soli 2 milioni e 695mila euro, di cui 683mila sono gli euro destinati agli investimenti. Dell’importo vincolato, la gran parte è assorbita dal fondo crediti di dubbia esigibilità a cui vengono destinati ben 21 milioni di euro; a questi vanno aggiunti ulteriori 2 milioni per il rischio di soccombenza nelle cause legale e agganciati anche 50mila euro per coprire le spese derivanti dalle parcelle da pagare agli avvocati. Inoltre, 350mila euro serviranno a fare fronte ai fondi arretrati per i rinnovi contrattuali del personale dipendente, 6.500 euro sono l’indennità di fine mandato del sindaco e figurano poi 961mila euro indicati come "altri accantonamenti" e che comprendono, tra le altre voci, le spese per l’esproprio di palazzo Ferretti (235mila euro), un fondo spese potenziali da 235mila euro, il rimborso degli oneri per gli amministratori locali che svolgono la libera professione (80mila euro).

Consistente l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità, che rivesta una particolare importanza. Fotografa lo stato delle entrate che il Comune non è certo di riscuotere e la fetta più importante è rappresentata da Ici/Imu (9,8 milioni euro), dalla tassa rifiuti ordinaria (6,6 milioni), dal recupero Tari (2,3 milioni), dalle multe per violazioni al codice della strada (1,6 milioni). Il fondo crediti di dubbia esigibilità è calcolato anche in relazione all’ammontare dei residui attivi conservati in bilancio, anche queste somme che viaggiano con il forte rischio di non essere mai riscosse.

Una partita del bilancio che presenta alcuni elementi di riflessione, per esempio il fatto che dei complessivi 48 milioni 745mila euro di residui attivi contabilizzati, ben 19 milioni di euro siano quelli messi a bilancio nel 2024, a fronte di 29 milioni di euro che rappresentano invece la somma del quadriennio 2019-2023 più le somme degli anni precedenti.

Lorena Cellini