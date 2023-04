"Avanzo, oltre 2 milioni non spesi"

di Matteo Parrini

L’approvazione del conto consuntivo di gestione dell’anno 2022 è stato motivo di un acceso dibattito nella seduta consiliare di venerdì sera. Il capogruppo di minoranza Alessandro Delpriori ha infatti puntato il dito sul fatto che "il dato più eclatante è l’avanzo di amministrazione di oltre 2 milioni di euro rimasti in tasca all’ente, quando il revisore dei conti ha dichiarato che quella cifra si poteva spendere almeno in parte nella spesa corrente e non è stato fatto: una scelta politica, sebbene con quei soldi si sarebbe potuto fare molto, come eliminare l’erba che cresce in piazza Mattei o ripensare al fatto che Matelica, pur avendo aziende floride e che continuano ad assumere, veda scendere la popolazione dai 9.126 dello scorso 31 dicembre agli stimati 8.800 abitanti attuali: forse incentivare i negozianti come a Camerino o Castelraimondo o le famiglie con l’aiuto nelle mense come si fa a Tolentino? Oppure puntare sul turismo?" A rispondere è stato l’assessore ai Lavori pubblici Rosanna Procaccini, dissentendo "da quanto contestato, perché per lo più è un avanzo di natura tecnica: abbiamo raccolto molti fondi Pnrr e Pnc, ma per ragioni burocratiche gran parte dei soldi stanziati non si possono usare per tempi stabiliti dalla burocrazia e dal ministero, come nel caso dell’ex poligono di tiro, Nonostante ciò, stanno andando avanti i lavori per l’area dedicata ai giovani in Borgo Nazario Sauro, mentre visto che a Palazzo Finaguerra, sede del museo archeologico, dove la minoranza sa bene che i danni erano superiori rispetto ai fondi ottenuti, a breve allestiremo nei sotterranei di Palazzo Ottoni un altro museo con i mosaici romani trovati in centro e stiamo portando avanti importanti progetti per rinnovare tutte le scuole cittadine".