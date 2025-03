"Avanzo triplicato e poche opere"

Il Comune di Porto Recanati ha più di 13 milioni in cassa, che però non vengono tramutati in opere e servizi a favore della cittadinanza. Infatti l’avanzo di amministrazione è triplicato da quando governa la giunta Michelini. La maggioranza è brava solo a fare giochi di prestigio". Alessandro Rovazzani, consigliere del gruppo di minoranza Porto Recanati 21-26, non ci va piano e definisce così il bilancio di previsione 2025-2027 approvato la scorsa settimana dall’amministrazione del sindaco Andrea Michelini.

"I nostri amministratori sono talmente impegnati a ricordare i fantasmi del passato, da non accorgersi che stanno facendo ancora peggio rispetto a chi li ha preceduti – afferma Rovazzani –. Ogni anno, la giunta Michelini sta accumulando una cifra tra i quattro e i sei milioni di euro nell’avanzo di amministrazione, mentre negli enti pubblici il bilancio dovrebbe finire in perfetto equilibrio finanziario. In pratica il Comune incassa i soldi dai tributi e non li trasforma né in opere né in servizi. A dicembre del 2024 – aggiunge – sono stati impegnati con delibera tre milioni di euro per accantonarli nel fondo pluriennale vincolato, in modo da usarli per realizzare dei lavori pubblici. Ma è impossibile che quegli interventi partano a breve".

Rovazzani entra poi nello specifico: "Ci sono in tutto sei milioni e mezzo di euro vincolati per eseguire 41 opere pubbliche, ovviamente mai partite. E se andiamo a vedere più nel dettaglio, il programma dei lavori pubblici di quest’anno ammonta a 12 milioni, a cui si aggiungono i sei milioni e mezzo per quei cantieri mai avviati. Dubito che l’amministrazione riuscirà a realizzare in un anno ben 18 milioni e mezzo di opere. Anche perché, di media, è riuscita a svolgere ogni anno appena un milione di euro in lavori pubblici".

Le critiche del consigliere d’opposizione toccano pure altri argomenti. "L’anno scorso avevamo consigliato alla giunta di impegnare i 200mila euro che aveva a disposizione per la rifioritura dei pennelli di scogli a Scossicci, intervento necessario per mitigare l’erosione – riprende Rovazzani –. Non ci hanno dato retta e adesso hanno previsto la manutenzione dei pennelli per 900mila euro. Se invece parliamo dell’ex cinema Kursaal, è rimasto chiuso come prima".