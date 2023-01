"Avatar 2 ha fatto da traino, bellissima risposta del pubblico"

Michele Fofi si occupa di consulenza e programmazione cinematografica delle sale per l’Azienda Teatri a Civitanova, che conta 200 posti al Cecchetti e 800 posti al Rossini: grande la soddisfazione per il successo dei cinema in queste prime festività natalizie che hanno segnato il ritorno alla normalità dopo due anni di Covid. Soddisfatta anche la direttrice Paola Recchi, che conferma un ritorno di interesse per il grande schermo da parte dei cittadini. Al cinema si è rivisto il pubblico di tutte le età. Anche qui, come nel resto d’Italia, è ’Avatar 2-La via dell’acqua’ a dominare la scena e ad attrarre piccoli e grandi: "Film portante e trainante di questo periodo – spiega Fofi -, ha avuto una bellissima risposta del pubblico, anche se di solito da noi di recente non andava moltissimo il genere fantasy e temevamo un allontanamento del pubblico giovane dal Rossini. Invece con questo film sono venuti tantissimi giovani, ha avuto successo anche quello di Aldo giovanni e Giacomo che ha portato in sala molte famiglie". Per quanto riguarda il Cecchetti, "abbiamo lavorato molto bene con ‘The Fabelmans’ di Spielberg, che ha superato le 600 presenze in due settimane". Prima del Covid il periodo natalizio nei cinema civitanovesi aveva perso un po’ in numeri, ma ora si sta tornando a livelli buoni. "Certo, il cinema d’autore se non viene aiutato ha difficoltà ad andare avanti da solo – spiega Fofi– , bisogna chiamare registi e attori, bisogna farlo vivere continuamente. Stiamo lavorando all’idea del cinema come luogo d’incontro, ad esempio nei fine settimana proiettiamo film per famiglie. Il cinema – il pensiero di Fofi – non deve essere più intrattenimento e basta ma soprattutto didattica, deve raccontare storie, aiutarci ad aprirci al mondo e alle vicende quotidiane, altrimenti ci sono mille altri modi oggi per vedersi un film a casa".

Timori per il futuro dopo i due anni di stop dovuti alle restrizioni imposte dal Covid? "Dipende molto da quanto le grandi distribuzioni avranno voglia investire sul cinema – spiega –. Ci sono film su cui non avremmo scommesso che invece sono andati benissimo, penso a Caravaggio o Il Colibrì con Favino, ciò significa che se c’è un prodotto valido la gente viene".

c. g.