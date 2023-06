Aveva appiccato un incendio in stazione: aperto il processo

Avrebbe appiccato il fuoco alla stazione e distrutto una telecamera. È sotto processo Salvatore Brunitti, campano residente a Recanati, imputato per reati di danneggiamento seguito da incendio. Intorno alle 20 del 28 aprile 2020 Brunitti era stato fermato in piazza Rosselli da una pattuglia dei carabinieri, che lo avevano multato per il mancato rispetto delle regole contro il Covid. Intorno alle 21.20, le telecamere della stazione lo avevano ripreso, mentre entrava accendendo e spegnendo l’accendino che teneva in mano. Poco dopo aveva preso fuoco un distributore automatico di bevande e cibo. Le fiamme avevano danneggiato l’impianto elettrico della biglietteria della stazione, avevano causato il cedimento di parte del controsoffitto e avevano lasciato uno strato di cenere ovunque. Inoltre, era poi venuto fuori che una telecamera dentro alla stazione era stata divelta e distrutta. Ma le immagini avrebbero immortalato Brunitti in azione. Così l’altro giorno per lui si è aperto il processo, davanti al giudice Daniela Bellesi in tribunale a Macerata.