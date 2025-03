Aveva il foglio di via, sorpresa tra i negozi

Era al centro commerciale ma aveva il foglio di via obbligatorio da Civitanova: denunciata una 36enne. I carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Civitanova hanno controllato una 36enne italiana, residente fuori provincia, destinataria del foglio di via obbligatorio dal comune di Civitanova. La donna è stata trovata nel centro commerciale Cuore Adriatico, e dai controlli di routine è risultata destinataria della misura di prevenzione del foglio di via da Civitanova, emesso nel mese di febbraio di quest’anno. La 36enne è stata quindi denunciata alla procura per la violazione della misura di prevenzione.