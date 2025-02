Aveva un chilo di hashish in casa. Torna libero dopo la convalida

Torna libero il 39enne civitanovese, arrestato dopo il sequestro in casa sua di un chilo di hashish. Ieri in tribunale a Macerata si è svolta l’udienza di convalida davanti al giudice Daniela Bellesi. Il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto nei confronti del 39enne, che attualmente risulta essere disoccupato, la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’uomo è difeso dagli avvocati Massimiliano Wolf ed Eleonora Wolf. L’operazione era stata eseguita domenica all’ora di pranzo dai finanzieri della Compagnia di Civitanova, in un contesto di controlli per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. Già da qualche tempo i militari stavano conducendo alcuni accertamenti specifici. E domenica, avevano deciso di entrare in azione eseguendo un controllo nell’abitazione del 39enne. Nel corso della perquisizione, avevano rinvenuto un chilo di hashish. L’uomo dunque era stato arrestato dai finanzieri, come disposto dal sostituto procuratore di Macerata Enrico Barbieri. Ieri il 39enne ha dato la sua versione e il giudice, alla fine, lo ha rimesso in libertà con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.