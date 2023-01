"Aveva un giro di cocaina e hashish" Giovane operaio finisce ai domiciliari

Accusato di spacciare cocaina e hashish, con un giro che in pochi mesi gli avrebbe fruttato 5mila euro, è agli arresti domiciliari un giovane operaio di Esanatoglia. A fermarlo, nei giorni scorsi, sono stati i carabinieri di Matelica. Lo scorso agosto i militari avevano individuato un edificio inagibile per il terremoto, dove da qualche tempo si vedevano aggirare alcuni tossicodipendenti. Facendo alcuni accertamenti, all’interno avevano trovato 26 grammi di cocaina e altri due involucri, con dentro 15 grammi e 6 grammi di hashish. I carabinieri avevano anche sentito alcuni consumatori, e alcuni avevano detto di aver acquistato alcuni grammi di sostanze dal ragazzo. Uno inoltre avrebbe anche subito una rapina, perché nel corso di una discussione l’operaio gli avrebbe strappato il cellulare dalle mani. Così il ragazzo era finito agli arresti domiciliari, accusato di aver spacciato nelle settimane precedenti circa 200 grammi di sostanze e di aver incassato 5mila euro. Nell’interrogatorio di garanzia in tribunale di fronte al giudice Giovanni Manzoni, il giovane, difeso dall’avvocato Ruggero Benvenuto, aveva scelto di rispondere alle domande del pm Enrico Riccioni dando una sua versione in merito ai fatti di cui è stato chiamato a rispondere. Il giudice aveva confermato la misura cautelare tuttora in atto. Per lui ora l’avvocato Benvenuto ha presentato il ricorso al tribunale del riesame, chiedendo la revoca dei domiciliari: il suo caso sarà valutato la settimana prossima ad Ancona.

Paola Pagnanelli