"Avevano messo gli occhi pure sui fondi Pnrr"

di Paola Pagnanelli

"I meccanismi previsti dalla legge sarebbero stati sfruttati per un indebito arricchimento – sono le parole del procuratore Giovanni Fabrizio Narbone –. Si tratta di una indagine rilevante, condotta in sinergia tra procura e polizia giudiziaria, con il valore aggiunto in questo caso di una ulteriore sinergia poiché gli accertamenti sono stati condotti da Guardia di finanza e carabinieri, ognuno con le specifiche competenze che si sono incrociate".

"Facciamo da sempre attività di intelligence sul territorio, per monitorare eventuali infiltrazioni della criminalità organizzata nella ricostruzione e poi con i vari bonus dell’edilizia – ha aggiunto il colonnello Ferdinando Falco, comandante provinciale delle fiamme gialle –. Così siamo arrivati a questa attività del tolentinate". Mettendo a sistema le informazioni raccolte, sono stati ricostruiti i passaggi attraverso i quali la ditta, per i lavori sugli edifici, avrebbe preso il doppio o il triplo del necessario, usando le asseverazioni dell’architetto abruzzese e i documenti predisposti dal commercialista e dal consulente del lavoro. In un caso, lavori per 300mila euro sarebbero stati pagati dallo Stato un milione e mezzo di euro. "Le indagini per altro sono in corso ancora, per valutare eventuali reati di natura fiscale e tributaria". "Lavorare in sinergia è stato vantaggioso – ha aggiunto il colonnello Candido, comandante provinciale dell’Arma – poiché mentre ad aprile i finanzieri facevano un accesso alla ditta, noi stavamo intercettando gli indagati e sentivamo le indicazioni che si davano". Intercettazioni che, come ribadito ieri, sono state fondamentali per ricostruire la vicenda. "Il nuovo obiettivo – ha spiegato poi il colonnello Falco – erano i fondi del Pnrr". Shpresa Marsel era laureata in economia in Albania, e laureati sono i suoi figli. "Per verificare il corretto utilizzo di questi fondi, abbiamo già dei protocolli con Macerata, Porto Recanati, Civitanova e Camerino. Chiediamo ai Comuni di segnalarci le opere che vanno in appalto, per controllare ditte e lavoratori e assicurarci che non ci siano personaggi a rischio". "Facciamo sempre i controlli, anche con il Nucleo ispettorato del lavoro, direttamente nei cantieri – ha aggiunto il colonnello Candido –. L’attenzione è massima è sarà intensificata, anche grazie a rinforzi inviati dal comando di Venezia, da cui dipende il Nil di Macerata. Ma ci sono mille cantieri in partenza, ovunque. È facile che qualcosa non sia in linea, ma bisogna verificare caso per caso. Anche con il gruppo interforze della prefettura stiamo concordando gli interventi ognuno su quanto di sua competenza".

Per i due arrestati, domani dovrebbero esserci gli interrogatori di garanzia. "Sono accuse infondate" afferma l’avvocato Vando Scheggia, che difende Marsel Mati con il collega Riccardo Leonardi. "Incontrerò Lunghi prima dell’interrogatorio, e valuteremo la strategia migliore una volta letti gli atti della procura", dice invece l’avvocato Massimo Di Bonaventura. Respingono le accuse anche la moglie, la madre e la sorella di Marcel Mati, difese dagli avvocati Scheggia e Giancarlo Giulianelli.