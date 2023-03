Aviosuperficie alla Rancia, il Consiglio di Stato respinge il ricorso

Va avanti il progetto dell’aviosuperficie a Tolentino. Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso proposto dalla società agricola "Il Pollenza". Quest’ultima aveva chiesto l’annullamento delle delibere approvate negli anni passati dal Consiglio comunale di Tolentino sulla variante al piano regolatore, che prevedeva anche la realizzazione di un aviosuperficie in contrada Rancia. Ma il Tar aveva respinto l’istanza cautelare, ritenendo corretto l’ordine di idee seguito dal Comune, ovvero che l’uso dell’area da parte dell’Avio Club Macerata fosse "occasionale" per il volo sportivo e che si trattasse di attività non vietata dalle norme urbanistiche di zona. Contro quest’ordinanza, la società allora aveva proposto l’appello; l’Avio Club si era costituito il 10 marzo 2022, chiedendo che l’appello cautelare fosse respinto. L’altro ieri, all’esito della Camera di Consiglio, il collegio ha ritenuto che l’appello cautelare sia "infondato e vada respinto perché l’effettiva consistenza dell’attività svolta sul terreno di cui si è detto è questione che dovrà essere approfondita nel merito e perché allo stato… non è del tutto chiaro quale concreto pregiudizio la società verrebbe a risentire dall’attività". La società dovrà risarcire l’Avio Club delle spese legali di questa fase cautelare, per 2mila euro. Lo scorso gennaio era stata negata la sospensiva e il Tar aveva dato l’ok per continuare con decolli e atterraggi.