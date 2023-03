Aviosuperficie, balordi spaccano la cassa per il rifornimento

"Prima abbiamo subìto il furto del tavolo. Ora ci hanno distrutto la cassa in cui tenevamo il necessario per il rifornimento degli aerei". A parlare sono alcuni rappresentanti dell’Avio Club Macerata, che si occupano dell’aviosuperficie Rancia di Tolentino. Giovedì si sono recati sul campo per preparare l’erba in vista della festa di domani (organizzata in seguito al pronunciamento del Consiglio di Stato) per una merenda e voli in compagnia (è gradito l’arrivo con mezzi volanti). Ma si sono accorti che della cassapanca era rimasto solo il coperchio. "Non si è trattato di furto, ma di danneggiamento – prosegue l’Avio Club –, mentre lo scorso luglio erano scomparsi un tavolo e un ombrellone". L’altra volta era stata sporta denuncia contro ignoti. "Tutto questo si potrebbe evitare – aggiunge l’Avio Club –. Infatti, malgrado l’autorizzazione del Tar, il Comune non ci permette di effettuare opere provvisorie per proteggere i nostri attrezzi. La lamentela quindi più che altro è verso l’ostinazione dell’ente a non concedere alcuna deroga all’installazione, nemmeno per un piccolo riparo di attrezzature".