Avis, Aido e Admo insieme per i giovani

"Ritmo nel sangue: dona, canta, vivi!": è il titolo dell’evento che stanno organizzando le sezioni Avis, Aido e Admo dell’alto maceratese per sabato 5 luglio, in piazza del Popolo, a San Severino. Una grande serata pensata per i giovani e per la quale è già scattato il countdown. Dalle 18.30 si susseguiranno (fino a tarda sera) musica live, dj set, stand gastronomici, testimonianze e altre iniziative di intrattenimento.

L’obiettivo è avvicinare ragazzi e ragazze al mondo della donazione: "Occorre un ricambio generazionale – è stato detto in conferenza stampa - perché sta scendendo il numero dei donatori sotto i 55 anni". "Bisogna sensibilizzare i più giovani sul valore del dono – ha detto Cinzia Fagiolini, presidente della sezione di San Severino –, stiamo unendo le forze sul territorio per affrontare la sfida". Erano presenti i rappresentanti delle associazioni promotrici di Castelraimondo, Camerino, Esanatoglia, Matelica, Cerreto d’Esi, Fabriano, Pieve Torina, Pievebovigliana, Sefro, Pioraco Fiuminata e Visso, oltre che di San Severino. Ha partecipato anche Morena Soverchia, presidente dell’Avis provinciale, il sindaco Rosa Piermattei per il Comune e il consigliere regionale Pierpaolo Borroni per l’Assemblea legislativa delle Marche: istituzioni che danno il patrocinio all’evento.

"L’Avis provinciale conta circa 12 mila donatori - ha spiegato Morena Soverchia - e nel 2024 sono state raccolte 20 mila sacche di sangue intero. Il 2025 si è aperto con un aumento del plasma, ma pure con un calo del sangue intero. Bisogna tendere all’autosufficienza, occorre recuperare. Il mio appello a tutti è di andare a donare prima di partire per le vacanze estive". "In piazza a San Severino ci sarà anche un pullman per la tipizzazione del midollo osseo – ha sottolineato Claudio Cavallaro, segretario regionale dell’Admo –, basterà un po’ di saliva. Spiegheremo ai giovani l’importanza di essere donatore di midollo".

Niko Procaccini dell’Avis di Esanatoglia ha parlato poi della card "La salute vien donando", pensata per i donatori con sconti su servizi medici, ambulatori, parafarmacie, centri sportivi: "Abbiamo a cuore la salute dei nostri iscritti - ha detto - e grazie alle convenzioni vogliamo favorire prevenzione e stili di vita sani". "La card è stata curata dagli studenti di Grafica e comunicazione dell’Itts ‘Divini’ - ha concluso Paolo Pistola –. Un altro modo, questo, per sensibilizzare i giovani sul tema". Alla presentazione del progetto ha partecipato anche il dottor Antonio Lotito, medico del Centro trasfusionale di Macerata.