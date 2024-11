Avis Bike Club Cingoli, presidenza a Del Mastro

Può definirsi epocale la serata dell’Avis Bike Club Cingoli, che ha tenuto l’assemblea in cui Primo Ciattaglia, dopo 42 anni al vertice del sodalizio, ha lasciato il testimone a Roberta Del Mastro, divenuta presidente con l’elezione del nuovo direttivo composto dallo stesso Ciattaglia, da Fabrizio Tobaldi, Antonio Tortora, Gianluca Pacetti, Francesco Scortechini, Roberto Belardinelli, Matteo Ciriaci e Cristiano Violini. All’appuntamento sono intervenuti il sindaco Michele Vittori e Lino Secchi presidente del comitato regionale della Federazione ciclistica italiana. Momento culminante dell’incontro, la premiazione: sul podio-biker, Francesco Scortichini primo nella classifica sociale per il titolo Avis biker 2024, miglior agonista mtb e campione provinciale cross-country; secondo Fabrizio Tobaldi, terzo Matteo Ciriaci. Attestazioni di merito hanno ricevuto Roberto Belardinelli miglior agonista su strada, e Barbara Gabrielli che ha vinto il titolo femminile del campionato provinciale cross-country. Uno riconoscimento speciale è stato attribuito a Pierluigi Micheloni che ha compiuto un’autentica impresa percorrendo in 24 giorni i 3.325 chilometri da Loreto fino a Lourdes e a Fatima.

Gianfilippo Centanni