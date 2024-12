Avis Cingoli: 81 benemerenze assegnate durante la 39sima festa annuale

L’attribuzione di ben 81 benemerenze (33 di rame, 20 d’argento, 14 d’argento dorato, 10 d’oro, 2 d’oro con rubino e 2 d’oro con smeraldo) a chi ha effettuato più donazioni, è stato uno dei tanti e significativi momenti della 39sima festa dell’Avis Cingoli con pranzo sociale, tenuto nel "Ristorante dei Conti" che ha accolto la conviviale con l’assemblea elettiva per il rinnovo del consiglio direttivo convocato prossimamente per nominare il presidente.

Durante il pranzo, uno speciale riconoscimento è stato conferito (nella foto) con una grata attestazione a Filippo Guido Bonci, Walter Giulioni, Maurilio Marchegiani, Giordano Pigliapoco, Renato Santilli, Silvano Santori, Enrico Scanzani, Enea Trombetti, che avendo compiuto 70 anni non potranno più donare. Alle consegne hanno presenziato il sindaco Michele Vittori e il suo vice Monaldo Vignati, entrambi donatori, e Filippo Saltamartini, vice presidente della Regione; presenti anche le dottoresse Patrizia Branchesi e Daniela Cimini, il consigliere comunale Raffaele Consalvi, Maurizio Massaccesi presidente del comitato locale della Croce Rossa e l’avvocato Fabrizio Panzavuota.

La presidentessa avisina Foriana Crescimbeni ha espresso la soddisfazione per la massiccia partecipazione all’incontro e, ringraziando tutti per l’impegno, ha evidenziato le fasi della crescita della sezione, le iniziative sostenute e promosse per propiziare la promozione e la sensibilizzazione finalizzate all’attività dell’Avis di cui Vittori e Vignati hanno ribadito l’importanza e la funzione sociale.

Il vice presidente della Regione Saltamartini ha messo in risalto come l’apporto dei donatori marchigiani abbia consentito alla Regione di raggiungere l’autonomia nei fabbisogni di sangue riconoscendo, nel contesto di questo successo, l’importante ruolo che svolge la sezione cingolana.