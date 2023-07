Avis di Recanati, Camminata, Cena e Festa per celebrare i Donatori

È un momento davvero intenso di attività che l’Avis di Recanati sta vivendo. Domenica prossima da piazza Leopardi parte alle 6 di mattina "Avis...sivà", una camminata di cinque chilometri nelle strade e nei vicoli del centro storico. Obbligatoria e gratuita l’iscrizione, che comprende maglietta e buono per la colazione nei bar del centro al termine della camminata. Intanto si scaldano i motori e i forni per il weekend successivo, il 15 e 16 luglio, quando nella parrocchia di San Pietro si svolgerà la "Festa del Donatore": due serate per degustare un’ottima cena e ballare. Infine venerdì 28 luglio nel cortile di Palazzo Venieri la festa è per i giovani con la presenza di dj e gruppi musicali del momento oltre a stand allestiti per apericena.