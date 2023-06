Avis Macerata, cena-festa e cabaret con Antonio Lo Cascio

Quasi 200 persone, tra soci ed amici, hanno preso parte alla cena-festa ideata dall’Avis comunale Macerata al Sasso d’Italia. L’associazione volontari del sangue ha voluto rompere un pochino la tradizione e fare una prova, invece di attendere i consueti 5 anni per il galà con le relative premiazioni, il presidente Gaetano Ripani ed il Consiglio hanno voluto riunire i soci in maniera più informale per una sorta di ritrovo e bilancio annuale. La serata è stata impreziosita dalle battute esilaranti e talvolta provocatorie del comico Antonio Lo Cascio, figura assai conosciuta anche grazie alla presenza televisiva nel programma di Canale 5 "Avanti un altro" nel ruolo del "L’indignato". Lo Cascio si è esibito nel suo nuovo spettacolo di cabaret "Un uomo da picnic".