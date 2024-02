Avis, meno donazioni: "Dobbiamo fare di più"

"Nel 2023, sono state effettuate in totale 505 donazioni (-11 rispetto al 2022), 438 di sangue intero (-5 rispetto al 2022) e 67 di plasma (-6 rispetto all’anno precedente). Dobbiamo dunque registrare un lieve calo rispetto al 2022, che se da un lato non deve allarmare, dall’altro deve essere da sprone a fare di più". Lo ha detto ieri pomeriggio Eleonora Tiseni (nella foto), presidente dell’Avis di Porto Recanati, durante l’assemblea annuale degli iscritti che si è tenuta nella biblioteca Moroni, per fare il punto sulle attività effettuate nel corso dell’anno passato.

"Per quanto riguarda la situazione soci, invece, i donatori risultano essere 283, lasciando invariata la quantità rispetto al 2022 – ha ripreso la presidente Tiseni –. Mentre i soci non donatori risultano essere quattro, per un totale di 287 associati. Dalla fine dell’anno, abbiamo accolto nuove iscrizioni che non rientrano ovviamente nel computo di oggi. La fascia d’età più rappresentata è quella 50-54 anni, seguita da quella 40-44 e 45-49. Rimane, quindi, l’obiettivo di ampliare le fasce più giovani".

Oltre a ciò, osserva ancora Tiseni, "veniamo da un 2023 impegnativo, perché il primo ottobre siamo tornati, dopo cinque anni, a celebrare la Festa del Donatore per una ricorrenza speciale, il cinquantesimo di fondazione della nostra Avis. Inoltre – sottolinea –, il 2023 è stato significativo per "La Notte delle Saette", che l’Avis organizza insieme al Gruppo Podistico Amatori: l’appuntamento ha registrato il record di partecipanti. A fine 2023, il componente del Consiglio direttivo Marco Di Rago si è dimesso per motivi personali. E il donatore Valentino Mangoni si è reso disponibile a subentrare, da oggi, al suo posto".