"Avis, rischiamo di perdere duemila donatori"

Si spera nella ripartenza dei prelievi nell’entroterra maceratese dopo la sospensione che dura da mesi a Camerino, Matelica e San Severino, ma nulla sembra essere di buon auspicio. All’assemblea provinciale Avis, tenutasi domenica a Pieve Torina è emersa ampiamente questa problematica. Sono circa 1.688 le sacche, tra plasma e sangue intero, quelle che mancano da un anno, e come specifica la presidente provinciale Avis, Morena Soverchia, per la quasi totalità si tratta di prelievi che si avrebbero avuti da questi tre punti dell’entroterra: "Tra tutto rischiamo di perdere 2.000 donatori in questo territorio". Il motivo principale è la mancanza di professionisti e infermieri abilitati alla raccolta del sangue: per abilitarsi si deve svolgere un corso teorico seguito da 150 ore di pratica. I bandi però sono rari o lenti e non c’è per ora un ricambio. L’incontro a Pieve Torina alla presenza del presidente dell’Unione montana Marca di Camerino, Alessandro Gentilucci, non è stato casuale, ma un chiaro messaggio di speranza legato alla ripresa di questi territori in uno dei momenti forse più difficili per l’associazione. Rispetto ai dati provinciali, su un totale di 12.540 soci (di cui 343 non donatori) nel 2022 sono state effettuate 20.488 donazioni (4.370 di plasma), numeri che raffrontati con l’anno precedente segnalano un calo sia nel numero dei soci (-21 unità) che nel numero delle donazioni, per un complessivo che ammonta a 954 prelievi in meno. "L’anno corrente – ha aggiunto la presidente – non sarà di miglior auspicio se la raccolta associativa non riprenderà nei punti prelievo di San Severino, Camerino e Matelica". Fortunatamente c’è stata la disponibilità di qualcuno come il dottor Claudio Modesti di Esanatoglia che ha fatto circa tre uscite di raccolta: "Per poter ripartire è prioritario avere personale formato alla raccolta nel minor tempo possibile – ha continuato Soverchia –. Nei tre punti dell’entroterra la raccolta che avveniva solo da parte dell’Avis è ferma, mentre a Esanatoglia si sono raccolte da inizio anno 43 sacche". Molti donatori di circa 10 comuni che affluivano all’Unità di raccolta di Camerino – come Castelraimondo, Fiuminata, Pioraco, Visso e Pieve Torina – non hanno effettuato neppure una donazione e i pochi che l’hanno fatta sono stati costretti a recarsi all’ospedale di Macerata o fuori provincia, facendo chilometri e chilometri, accompagnati anche dai presidenti locali con la propria auto o con mezzi messi a disposizione. "Serve un intervento risolutivo sospinto dalla sensibilità in merito degli amministratori locali e di concerto con l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini".

Marco Belardinelli