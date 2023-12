Avis, tre giorni di grande festa

Tre giorni di allegro Natale per l’Avis cittadina che per l’occasione celebra il suo cinquantaduesimo anno di gemellaggio con i colleghi di Esine. Oggi, la delegazione della comunità lombarda sarà ricevuta all’hotel Girasole alle 14.30, seguirà l’incontro istituzionale tra le due amministrazioni comunali, le Avis, la Croce verde e le scuole in sala consiliare (ore 16), poi tutti in piazza XX Settembre, dove si procederà con l’accensione dell’albero, dono degli stessi amici lombardi. Alle 19, invece, il gruppo si trasferirà in via Mandela, dove verrà inaugurata la nuova sede dell’Avis, trasferitasi da via Buozzi alla palazzina studenti-anziani per via dei lavori che interesseranno il comparto Trieste. A seguire, la cena al ristorante Vecchio molino. Purtroppo, sarà la prima volta senza il compianto fotografo Ciro Lazzarini, che era molto legato a questa ricorrenza e alle due Avis.

Domani, la passeggiata (ore 9) in ricordo dei volontari avisini defunti e alle 10, tempo libero tra gli stand del mercato cittadino, mentre alle 13 ci sarà il pranzo sociale al ristorante ‘La perla sul mare’ di Porto Sant’Elpidio. Nel pomeriggio, (ore 18) spazio al concerto per i cinquanta anni dell’Aido, diretto dal maestro Alfredo Sorichetti, al teatro Annibal Caro, mentre in serata appuntamento nella sede della Croce verde, per la cena a buffet e la proiezione di ‘Renato l’infermiere: una vita dedicata al prossimo, documentario sulla vita di Renato Rossi, storico infermiere e volontario civitanovese.

Infine, domenica, la trasferta a Loreto con partenza alle 9.30 per assistere alla messa delle 11.30 al Santuario della Santa Casa di Loreto. La tre giorni si concluderà con il pranzo sociale al ristorante ‘Al Girarrosto’ dello stesso centro anconetano e con i saluti, alle 16, agli amici di Esine.

Francesco Rossetti