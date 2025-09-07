Avis, volontari in festa. Appelli al dono e attività

Festa del donatore a Fivizzano. Il gruppo locale Avis è pronto per organizzare l’annuale festa dedicata a tutti i volontari, che tanto si impegnano per aiutare gli altri, col dono di sangue e plasma. Appuntamento per il 14 settembre, con un programma ricco di eventi.

Si comincerà alle dieci con l’accoglienza e un gustoso rinfresco nella sede, in piazza Alcide De Gasperi. Saranno presenti le autorità per i saluti, ospiti e volontari. A seguire un corteo che si dirigerà verso la chiesa dei Santi Jacopo e Antonio da Fivizzano, per una Santa Messa, che comincerà all 11, al termine della funzione tutti al ristorante, per festeggiare il mondo del volontariato. Per motivi organizzativi c’è tempo fino al 10 settembre per prenotare, contattando Enzo al numero 3505753174), Mario al 3295331448), Giancarlo chiamando il 3294212688, oppure tramite mail, scrivendo direttamente all’indirizzo fivizzano.comunale@avis.it. Nel frattempo dal gruppo arriva un appello a tutti i suoi donatori per carenza sangue dei gruppi A+, A-, 0+, 0-.

"Se sei rientrato dalle ferie - recita il loro slogan - qualcuno aspetta te. Prenota la tua donazione e chiedi informazioni su come diventare donatore". Il gruppo Avsi Fivizzano è guidato da Enzo Benedetti, vice presidente è Mario Amorfini, consiglieri sono Serena Marini, Walter Rosi e Maurizio Bertazzolo. Sono tutti molto attivi nel Comune di Fivizzano, nel corso dei mesi hanno incontrato gli studenti delle scuole per sensibilizzarli sull’importanza della donazione, partecipano spesso a eventi come Sapori e alle manifestazioni sportive per incentivare la donazione.

Sono presenti anche alle piscine delle Terme di Equi, meravigliosa località turistica, con le magliette di salvataggio firmate Avis. Operano in stretta collaborazione con la Pubblica assistenza Avis Fivizzano, condividendo obiettivi e progetti, molti donatori infatti erano presenti, la settimana scorsa, all’inaugurazione della nuova ambulanza, per portare un contributo di solidarietà.

Monica Leoncini