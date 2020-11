"Auspichiamo che si possa avere un ricambio generazionale: è sempre più difficile trovare persone disponibili e di buona volontà. Diversamente, rischiamo di dover chiudere la nostra sezione". Con questa forte constatazione che deve sensibilizzare al massimo consenso, il consiglio direttivo della sezione comunale dell’Avis "Antonio Galloppa" di Cingoli, ha...

"Auspichiamo che si possa avere un ricambio generazionale: è sempre più difficile trovare persone disponibili e di buona volontà. Diversamente, rischiamo di dover chiudere la nostra sezione". Con questa forte constatazione che deve sensibilizzare al massimo consenso, il consiglio direttivo della sezione comunale dell’Avis "Antonio Galloppa" di Cingoli, ha sollecitato l’adesione alle due attuali scadenze: l’assemblea straordinaria dei soci programmata in via telematica, dalle 19 alle 20 di ieri, con diretta streaming sulla pagina facebook ( Avis Cingoli), e le votazioni per il rinnovo delle cariche sociali, in calendario per oggi. Entrambe le iniziative finora sono coincise con lo svolgimento del tradizionale pranzo sociale che stavolta, per l’attuale situazione pandemica, non potrà essere organizzato. L’Avis cingolana ha festeggiato i cinquant’anni d’ininterrotta attività il 29 ottobre 2018, pubblicando anche un interessante volume con la storia e le foto più significative. Ultimamente, alle dimissioni del presidente impossibilitato a restare in carica per motivi personali e lavorativi, sono seguite quelle dei componenti dell’intera dirigenza e del collegio del revisori dei conti. Quindi gli obblighi statutari hanno reso indilazionabile, per l’elezione dei nuovi organici, la convocazione dell’assemblea dei soci, con quest’ordine del giorno: relazione dei consiglio direttivo uscente, nomina del comitato elettorale, varie ed eventuali. A seguire, nella giornata odierna, la tornata elettorale che si terrà dalle 9.30 alle 12 nel Centro di raccolta dell’Avis comunale, ospitato nel presidio sanitario. Lo svolgimento delle operazioni di voto sarà effettuato nel pieno rispetto di tutti i protocolli sanitari vigenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Gianfilippo Centanni