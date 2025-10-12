Avs fissa i paletti per il centrosinistra: "Sindaco e giunta, servono facce nuove"

"Come Avs siamo convinti che il nuovo sindaco di Macerata debba essere emblema del rinnovamento politico, giovanile, culturale e sociale che la città aspetta da tempo. Serve discontinuità". Andrea Maurilli e Leonardo Piergentili, segretario e portavoce per Alleanza verdi e sinistra Macerata, indicano le scelte da prendere per le prossime elezioni comunali, dopo che nel centrosinistra si è aperto il dibattito in vista del voto della prossima primavera. Maurilli scrive: "La nostra idea è di una figura che venga dalla società civile e dalla militanza apartitica, senza cariche pregresse. Il ragionamento deve partire da un programma progressista, ambientalista, sociale e culturale". "La scelta del candidato – scrive Leonardo Piergentili – non può essere fatta né a mezzo stampa, né con nomi che non rappresentano per storia personale e politica questo rinnovamento per cui vogliamo lavorare. Le elezioni regionali dovrebbero aprire riflessioni in tutto il campo progressista su quale sia il corretto modus operandi". "Bisogna ripensare a un’idea di futuro che possa scuotere Macerata. Una faccia nuova, una giunta completamente nuova che possa essere davvero discontinua con il passato", concludono i due esponenti di Avs.