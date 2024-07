"Avventure estive". Rassegna dedicata a bambini e famiglie

Oggi pomeriggio alle 18, al parco Isola d’Istria di Tolentino, prende il via la rassegna "Avventure estive" organizzata dall’associazione Ricrea e patrocinata dal Comune, dedicata a bambini e famiglie. Dopo il successo della scorsa estate, quest’anno saranno riproposte cinque date, in tutti i martedì del mese di luglio. Si parte con il "picnic day": saranno allestite postazioni con palloncini e frutta fresca. Si faranno giochi e attività. L’iniziativa sarà itinerante e continuerà il 9 luglio al campetto di basket via Giovanni XXIII, martedì 16 luglio ai giardini John Lennon, martedì 23 luglio al parco Gran Torino e si concluderà martedì 30 luglio all’area verde davanti alla sala lettura del Ponte del Diavolo. Sempre alle 18. L’evento è supportato dall’organizzazione di Bimbolandia; sono previsti giochi, laboratori, gadget e premi. Gli appuntamenti sono aperti a tutti, sono gratuiti e per bambini tra i 4 e gli 11 anni. Ulteriori informazioni sulla pagina Instagram dell’associazione Ricrea family.