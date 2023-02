Avventure sonore a Villa Ficana per famiglie e bambini

"Avventure sonore a Villa Ficana" è il titolo dell’appuntamento proposto dall’Ecomuseo delle Case di Terra Villa Ficana nell’ambito del "Grand Tour Cultura 2022", ideato dall’assessorato alla Cultura della Regione Marche e dalla Fondazione Marche Cultura, in collaborazione con il Mab Marche. Sabato 11 febbraio, dalle 15 alle 17, i partecipanti – utilizzando il proprio smartphone per "leggere" i Qr code posizionati nel borgo – avranno l’occasione di conoscere le storie di Villa Ficana attraverso una nuova attività ludica pensata appositamente per famiglie e bambini (consigliato dai 6 anni) che vorranno curiosare e giocare con suoni e storie della vita passata. L’appuntamento è gratuito, ma con prenotazione obbligatoria scrivendo all’indirizzo mail [email protected] entro giovedì della prossima settimana. Per avere maggiori informazioni è possibile contattare il numero di telefono 0733.470761.

re. ma.