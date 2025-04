Avviati i lavori per i giardini

Hanno preso il via negli ultimi giorni i lavori di riqualificazione dei giardini pubblici di Matelica, progettati dall’architetto Gianluca Pecchia, per un importo di 149.915 euro. Quattro gli interventi che saranno effettuati nello spazio tra viale Battisti e via Marconi. Il primo, quello in corso, riguarda la risistemazione dei manufatti in muratura con sedute e fioriere lungo viale Battisti e spiazzo Beata Mattia. Poi si procederà con il restauro della fontana, realizzata dopo la Prima guerra mondiale al centro dei giardini, del manufatto in cemento della fontanella e di due panchine in cemento con ai lati teste di leone. Il sindaco Denis Cingolani si è dichiarato "molto soddisfatto di veder partire questi lavori, perché i giardini pubblici sono uno spazio molto importante per la popolazione. Proprio per questo abbiamo provveduto al tanto atteso restyling per renderli ancora più accoglienti e sicuri per tutti coloro che vorranno usufruirne".