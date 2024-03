Avviato il nuovo allestimento della Pinacoteca ’Stefanucci’

Redatto il progetto confortato da un congruo finanziamento, è in avvio il nuovo allestimento della Pinacoteca comunale intitolata all’artista cingolano Donatello Stefanucci (1896-1987) (nella foto, in autoritratto) pittore di successo nel secolo scorso. Il progetto definitivo, approvato dall’amministrazione comunale per l’importo complessivo di 122.000, rispondente all’elaborato tecnico e scientifico, curato dagli uffici municipali , avuta l’autorizzazione dalla Soprintendenza ha ottenuto il contributo di 110.000 euro dal Gal "Colli Esini": la spesa totale verrà integrata con fondi dell’ente locale. Gli interventi permetteranno di realizzare un nuovo approntamento della Pinacoteca civica, ridando a Cingoli un importante luogo culturale in una nuova, opportuna e signorile complessione. La struttura è ospitata nei luminosi locali dell’intero primo piano dell’edificio di Via Mazzini completamente restaurato e sottoposto di recente a lavori di adeguamento antisismico: al pianterren si trovano la biblioteca Ascariana e lo spazio all’aperto dell’Hortus. La Pinacoteca era stata disallestita in seguito ai danneggiamenti provocati dal terremoto del 2016, quindi la chiusura è di fatto divenuta l’occasione per procedere a un rinnovamento della predisposizione e del percorso espositivo, all’insegna della valorizzazione del patrimonio culturale offerto dal "Balcone delle Marche". Soddisfatto il sindaco Michele Vittori: "Mettere a disposizione della cittadinanza e dei turisti, grazie al finanziamento ricevuto, la Pinacoteca rinnovata e ristrutturata, è stato uno degli scopi da attuare e che avevo più a cuore, per il rilievo culturale delle collezioni d’arte del Comune e per l’importanza di dare a un tale patrimonio la giusta valorizzazione".

Gianfilippo Centanni