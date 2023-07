Avviato l’iter per far nascere la consulta Cultura e Benessere

In linea con il programma di mandato, l’amministrazione ha avviato l’iter per la costituzione della consulta della Cultura e Benessere a cui sin da adesso hanno aderito più di 20 associazioni cittadine. "In questi anni abbiamo cercato di ricostituire il tessuto associativo della nostra città lavorando e dando fiducia alle tante associazioni presenti nel nostro territorio – ha dichiarato Rita Soccio, assessora alle Culture –. La costituzione della consulta rappresenta il punto di arrivo per la rete che si è creata, ma anche di partenza per una nuova fase di confronto e di condivisione. Recanati è città della cultura anche grazie alle tante associazioni, appassionati ed enti che si mettono a disposizione per fare il bene della nostra comunità". Prossima tappa per la costituzione è l’approvazione in Consiglio comunale della bozza di regolamento.