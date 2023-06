Avvio delle demolizioni Operazione da 13 milioni, coinvolte 32 imprese

Avvio delle demolizioni a Castelsantangelo sul Nera e nelle frazioni di Vallinfante e Rapegna. "Si tratta del piano più importante di messa in sicurezza, demolizione, rimozione, trasporto e recupero delle macerie degli edifici pubblici e privati – spiega l’Usr Ufficio speciale ricostruzione –, sia per numero di edifici coinvolti, 179 divisi in 11 lotti, che per il costo totale dell’operazione, che si assesta sui 13.552.450 euro. Un’operazione delicata per il numero di immobili da trattare (il più alto tra i Comuni colpiti dal sisma), per la complessità delle due procedure di gara che hanno richiesto lunghe tempistiche prima di arrivare alle 32 imprese coinvolte nelle lavorazioni, per la vastità e la particolarità del territorio. Il piano ha l’obiettivo di rimuovere edifici e macerie che ostacolano la ricostruzione vera e propria dei borghi, fase senza cui la ripartenza non potrebbe avere luogo". Secondo le previsioni, il peso complessivo delle macerie è di circa 60.200 tonnellate. Sono iniziati anche i lavori sui 77 edifici di Visso, di cui 36 del capoluogo, 24 di Borgo San Giovanni e 17 di Villa Sant’Antonio (dove sono in corso le demolizioni). "L’area oggetto dell’intervento è molto vasta poiché si sviluppa su quasi tutto il centro storico – concludono dall’Usr –. La demolizione avverrà in zona rossa, motivo per cui saranno presi particolari accorgimenti per la sicurezza della pubblica incolumità".