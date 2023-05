Avvisi di accertamento durante l’era Covid, dossier inviato alla Corte dei Conti

Dossier sui conti del Comune di Civitanova inviato alla Corte dei Conti di Ancona e alla Procura della Repubblica di Macerata. Nel mirino in particolare gli avvisi di accertamento emessi in era Covid e indicati come inesigibili perché lo Stato aveva emesso provvedimenti di sospensione dei termini di riscossione dei tributi. E’ la tesi dell’associazione Civitasvolta, che con la sua presidente Tiziana Streppa e con Dimitri Papiri, responsabile del bilancio degli enti pubblici, firma l’esposto. "Dopo un’analisi della gestione economico finanziaria degli ultimi dieci esercizi – premettono – il disavanzo di amministrazione potrebbe superare i 20.000.000 di euro". Il sistema bilancio nel suo complesso viene descritto come "aggiustato a tavolino per ottenere il risultato di volta in volta necessario a rispettare obblighi e equilibri di legge". Lente puntata sulle entrate "spesso addirittura inesistenti, che generano residui attivi di dubbia o nulla esigibilità, che non verranno mai incassati". In questa dinamica sottolineano che "la gestione delle entrate tributarie legate al recupero dell’evasione passano dal 1.270.000 euro del 2016 ai 7.165.348 del 2021 e proprio le entrate tributarie accertate in bilancio nei due anni pandemici 2020 e 2021 costituiscono l’oggetto dell’esposto". E’ il periodo in cui il Comune, attraverso la sua società di gestione tributi Civita.S, accerta in bilancio rispettivamente 3.795.000 e 7.165.348 euro di recupero evasione tributaria "malgrado i crediti relativi – si rileva nell’esposto – siano inesigibili completamente per il 2020 e quasi completamente per il 2021 a seguito dei provvedimenti statali speciali". Alla Corte dei Conti di Ancona la richiesta di Civitasvolta "di accertare la regolarità dei rendiconti 2020 e 2021, specificatamente alle entrate tributarie" e alla Procura della Repubblica di Macerata "di verificare la rilevanza penale quale abuso d’ufficio nell’attività di accertamento realizzata dalla Civita.S".

l. c.