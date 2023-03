Avvisi di pagamento nell’area container

di Lucia Gentili

Lo scorso fine settimana il messo comunale ha consegnato nell’area container di Tolentino i primi avvisi di pagamento ai non aventi diritto. Ovvero a coloro i quali, non essendo terremotati, devono contribuire ai costi di gestione versando un corrispettivo di 540,64 euro al mese. Con decorrenza dal primo gennaio, data di avvio della progressiva chiusura dell’area. I blocchi 3 e 2 sono stati chiusi i mesi passati; resta operativo solo il blocco 1, dove sono presenti circa 55 persone. "Tra queste – spiega l’assessore Flavia Giombetti –, una quarantina risulta tra i non aventi diritto. Il messo comunale intanto ha consegnato quindici avvisi: quattro sono stati firmati dai rispettivi occupanti; undici sono stati notificati e ritirati ma non firmati; per i restanti, il messo dovrà ritornare perché quando è passato le relative famiglie non erano presenti. Stiamo sollecitando ai pagamenti. Ogni notifica ha la sua storia, in cui è scritto lo stato oggettivo delle persone, quando sono entrate, viene spiegato che continuano ad usufruire dei moduli pur non avendo più titolo. Da qui, il motivo della diffida con formale messa in mora e il numero del conto corrente del Comune. Bisogna pagare entro dieci giorni dalla consegna dell’avviso, altrimenti l’amministrazione comunale è costretta a procedere per vie legali per fare in modo che gli occupanti lascino l’area". Inoltre l’assessore è in attesa della relazione della Polizia locale e dell’ufficio tecnico (in seguito alle segnalazioni della vigilanza interna) per inviare le notifiche verso coloro che non rispettano il regolamento, ad esempio cucinando nei moduli. "Circa il 70% degli abitanti – aggiunge Giombetti – porta all’interno apparecchi, come stufe, forni, scalda vivande, fornelli, che sono vietati. Ci tengo però a sottolineare che ci sono anche storie positive: un 91enne l’altro giorno mi ha stretto la mano perché siamo riusciti a trovargli una sistemazione fuori. Questo è il senso della chiusura progressiva dei container: ridare dignità. Mi spiace che invece altri occupanti approfittino della situazione e non si spostino di lì perché altrimenti devono iniziare a pagare le bollette; l’assistenzialismo degli anni passati è stato controproducente. Per far capire quanto sia onerosa la situazione container per la collettività tolentinate, basti pensare che di recente abbiamo dovuto prelevare 30mila euro dal fondo di riserva per pagare i costi della struttura, come vigilanza e utenze".