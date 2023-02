Avviso Ast per gestire l’assistenza domiciliare dei pazienti oncologici

L’Ast 3 di Macerata ha pubblicato un avviso rivolto agli Enti del terzo settore (Ets) interessati a stipulare, per il triennio 2023-2025, un accordo per la gestione del servizio di assistenza domiciliare integrata a pazienti oncologici residenti nel territorio dei comuni del Distretto di Civitanova (Civitanova, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Monte San Giusto, Morrovalle, Potenza Picena, Porto Recanati e Recanati). Dal 2006 al 2022 il Distretto ha sempre garantito questo servizio, avvalendosi della collaborazione di una equipe multidisciplinare fornita in convenzione dalla Fondazione Ant Italia Onlus, con sede legale in Bologna e sede operativa a Civitanova. L’ultimo accordo è scaduto lo scorso 31 dicembre, e l’ex Asur Marche, Area Vasta 3 si era riservata di prorogarne i termini per il tempo necessario ad indire una nuova selezione. La spesa totale per il periodo di durata del nuovo accordo (20232025) è di complessivi 216mila euro, per assistere 240 pazienti oncologici (80 ogni anno). Gli enti interessati dovranno garantire uno standard tecnico-organizzativo che prevede: un coordinatoreresponsabile, un medico oncologo eo anestesistapalliativista, uno psicologo, Ossinfermiere, un volontario con competenze socio-sanitarie. Si tratta di un servizio estremamente importante, di grande supporto ai pazienti e alle loro famiglie, ma per garantire il quale l’Ast non ha disponibile propri dipendenti. Di qui il ricorso necessario alla partnership pubblico-privato, considerato che questo sostegno ai pazienti oncologici è inserito nei Lea (Livelli essenziali di assistenza), in una logica di integrazione tra assistenza ospedaliera e territoriale, tra gli interventi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali, soprattutto nell’ambito delle cure e dell’assistenza domiciliari.

f. v.