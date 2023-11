Avviso per le riprese del consiglio comunale

È stato pubblicato nel sito del Comune l’avviso pubblico per recepire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento di servizi per la ripresa e la messa in onda televisiva eo radiofonica, in diretta, delle sedute del consiglio comunale. Il servizio verrà affidato per 12 mesi per un totale presumibile di 35 sedute annuali, a partire dal mese di gennaio, con la facoltà di proroga di ulteriori 12 mesi. Chi fosse interessato a partecipare dovrà far pervenire entro le ore 12 del 1° dicembre, tramite raccomandata, corriere privato o consegna a mano all’ufficio Protocollo, in viale Trieste, o tramite Pec all’indirizzo: comune.macerata@legalmail.it, una busta chiusa con la documentazione richiesta.