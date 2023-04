Avvistamento in contrada Asola, preoccupazione tra i residenti

È stato avvistato un lupo in contrada Asola e non è la prima volta che le campagne civitanovesi vengono visitate dall’esemplare. E’ successo diverse volte negli ultimi periodi e si è sempre trattato di incursioni veloci e, come lamentato in qualche caso i residenti delle zone di campagna, accompagnate anche da aggressioni ad animali domestici o di compagnia, ma mai pericolose per l’uomo. Almeno finora. È quasi sempre la campagna dell’Asola il teatro dello scorrazzare dei lupi , che abbandonano le zone in cui vivono per spingersi ulteriormente verso la costa, su territori abbastanza urbanizzati e comunque inusuali per le abitudini del predatore. In questo caso è stato un residente che è riuscito a fotografare ieri mattina l’esemplare mentre di corsa mentre attraversava un tratto della campagna asolana. Alcuni avvistamenti risalgono anche a più di un anno fa, ma negli ultimi mesi sono diventati più frequenti e i lupi non si muovono quasi mai in branco, ma da soli. Le tracce del loro passaggio, che i contadini lamentano quando fanno la conta dei danni nei pollai o come nel caso racconta sopra, a pecore e capre, sono sempre più inequivocabili. Molto spesso di tratta del lupo appenninico e il fatto che si spinga fino a queste zone adiacenti il mare fa pensare che segua branchi di cinghiali selvatici. In ogni caso cresce la preoccupazione di chi vive in campagna, costretto a prendere sempre più precauzioni per proteggere gli animali da cortile e gli animali da compagnia, soprattutto i cani di piccola taglia.

Lorena Cellini