Cinghiali, avvistata una famiglia vicino al cimitero di Tolentino

Tolentino (Macerata), 2 luglio 2025 - Ancora segnalazioni di cinghiali in città, a Tolentino. Questa volta in contrada Maestà, appena dopo il cimitero, vicino alle case. Nove esemplari in tutto, di cui due adulti di taglia medio-grande e il resto cuccioli, sono stati avvistati da diversi residenti nelle ultime settimane.

“È pericoloso per le auto e le moto – spiega una cittadina – perché questi animali attraversano all’improvviso. Inoltre si avvicinano sempre di più alle abitazioni. Non sappiamo quale potrebbe essere la reazione della mamma cinghiale, solitamente molto protettiva verso i cuccioli. Senza considerare i danni alle colture nei campi e al rischio appunto di incidenti stradali. Passano anche persone a piedi, di ogni età.

E non è escluso che i cinghiali possano avvicinarsi anche al parcheggio del cimitero”. Gli ungulati restano quindi fonte di apprensione per gli agricoltori e per i cittadini. Continuano a girare foto e video sui cellulari e sui social anche in altre zone del territorio.