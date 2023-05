"Avvistato un lupo nella zona di Scossicci"

Ancora avvistamenti di lupi vicino alle abitazioni. Questa volta la segnalazione arriva da zona Scossicci, a Porto Recanati. Il predatore, già lo scorso agosto, aveva fatto visita ad un allevamento di pecore. L’appello, da parte di alcuni residenti, è alle istituzioni, affinché intervengano per cercare di risolvere il problema. I lupi sarebbero stati visti, secondo le testimonianze degli abitanti, in particolare di notte. "Tra Recanati e Porto Recanati ce ne sono tanti – spiega un agricoltore –. Di contro, sono diminuite le nutrie (predate e divorate dai lupi)". Un altro agricoltore invece racconta di essersi trovato vicino un lupo: gli girava intorno mentre lavorava sui campi col trattore. Rispetto al passato, il contatto con le aree antropizzate e un rapporto stretto con l’uomo sono molto più probabili e questo può favorire il formarsi dei cosiddetti "lupi confidenti": perdono la naturale diffidenza verso le persone, hanno meno paura e si avvicinano. Per questo bisognerebbe limitare il più possibile che questo rapporto diventi abituale, soprattutto riducendo la diffusione di quello che per il lupo può essere cibo, come rifiuti abbandonati o alimenti per cani o altri animali lasciati fuori casi. Bisogna evitare che il lupo associ la possibilità di trovare cibo vicino alle abitazioni.