Avvocatessa accoltellata "Ho rischiato la vita" L’accusa al suo assistito: "È tentato omicidio"

"Sono consapevole del rischio che ho corso, ora sono serena. Grazie per la vostra vicinanza". A parlare ai suoi colleghi dal lettodella Chirurgia dell’ospedale di Jesi è la giovane avvocatessa maceratese Federica Maccioni, accoltellata appena 24 ore prima dall’uomo di cui è amministratrice di sostegno a Filottrano. Uno dei cinque fendenti che l’hanno raggiunta giovedì pomeriggio è arrivato ad un polmone perforandolo, per questo è stata sottoposta, nella stessa serata di giovedì, a intervento chirurgico in anestesia locale. La precauzione dei medici è massima proprio per via della lesione al polmone causata da una delle coltellate inferte dal 60enne sulla schiena e della ferita più profonda al torace ma la 34enne avvocatessa è fuori pericolo. Viene strettamente monitorata e non si esclude un secondo intervento nei prossimi giorni.

"E’ molto provata ed è consapevole di aver corso un grandissimo rischio" riferiscono i sanitari. "Ha rischiato davvero la vita in pochissimi secondi – dicono i familiari fuori dal reparto del Carlo Urbani – Ha delle lesioni anche importanti ma lei è molto coraggiosa. Ha una grande tempra e carattere che l’aiuteranno a superare tutto questo". Anche lui, il sessantenne filottranese Doriano Trillini, malato oncologico e tracheostomizzato, è stato portato giovedì stesso all’ospedale Carlo Urbani per il malore che avrebbe accusato. Ieri pomeriggio la convalida dell’arresto operato dai carabinieri, l’accusa per lui è di tentato omicidio, viste le gravi lesioni causate alla giovane avvocatessa. Il gip si è riservato rinviando quindi la decisione. Per ora resta ricoverato in ospedale ma non appena le sue condizioni miglioreranno sarà portato ai domiciliari in attesa del processo.

"Avvocato, può salire un attimo?" Sarebbe iniziata così la drammatica vicenda che giovedì è sfociata in tentato omicidio. Trillini, avrebbe fatto salire fino al pianerottolo al terzo piano della palazzina, l’avvocatessa originaria di Macerata che gli aveva citofonato perché insieme sarebbero dovuti andare in ospedale. Lei, in totale buona fede, ha pensato che lui avesse bisogno di qualcosa e quindi è salita ma in cima alle scale si sarebbe trovata l’uomo con in pugno il coltello che in una frazione di secondo aveva tagliato la sua pelle. Cinque fendenti ben assestati al collo, al torace e alla schiena in pochissimi istanti il tempo in cui lei, nonostante il terribile choc, ricoperta di sangue è riuscita a scendere le scale e chiedere aiuto in strada. Una furia incomprensibile i cui contorni stanno cercando di chiarire gli inquirenti.

L’avvocatessa, una volta riuscita a fuggire è stata portata all’ospedale di Jesi dallo stesso taxi sanitario che si stava recando dal 60enne per accompagnarlo a una visita.