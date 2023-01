Avvocati al voto per il nuovo consiglio

Sono iniziate ieri e andranno avanti fino a domani le votazioni per eleggere il consiglio dell’Ordine che rimarrà in carica fino al 2026. I candidati, in ordine di presentazione, sono Paolo Parisella, che si propone come futuro presidente dell’organismo dell’avvocatura, poi Massimo Gentili, Francesca Massarini, Rosita Riccobello, Gianluca Micucci Cecchi, Rosella Gaeta, Marco Bottacchiari, Celeste Riera, Gianluigi Ciarrocca, Alessandro Luciani, Tiziano Luzi, Massimiliano Wolf, Gerardo Pizzirusso, Francesca Ippoliti, Mariagioia Squadroni; si tratta di alcuni componenti del consiglio uscente, più altri che saranno di prima nomina. I candidati sono 15 per 15 posti. Ci sarà invece più competizione per il comitato delle pari opportunità, dove sono in ballo undici posti per 14 candidati: si sono presentati per questo incarico l’avvocato Roberta Pizzarulli (per errore non indicata ieri), Sara Sagni, Melissa Basilici, Marco Cecconi, Pier Paolo Persichini, Laura Forresi, Paola Formica, Mariangela Ascenzi, Letizia Murri, Eleonora Wolf, Elena Ardito, Nicoletta Corneli, Anna Maria Augello, Francesca Bacci.