Avvocati, Parisella verso la presidenza: "Esperienza e volti nuovi"

Un nuovo consiglio nel segno della continuità per l’Ordine degli avvocati. Le elezioni per il rinnovo dell’organismo, al via da domani fino a mercoledì, non dovrebbero riservare sorprese: i candidati sono 15 per 15 posti. "Ma questo dato va letto in positivo – assicura Paolo Parisella, candidato a essere il nuovo presidente dell’Ordine –. Quello uscente è stato un consiglio unito, che ha affrontato un fortissimo cambiamento avvenuto nella professione, imposto dalla pandemia: rapportarsi con i clienti da lontano, le udienze per iscritto. C’è stata una compattezza importante che rimane anche ora con le elezioni. Metà consiglio sarà composta da chi ha già fatto questa esperienza, e l’altra metà sarà di nuovi ingressi. Così può funzionare bene". In questi ultimi mesi la categoria ha vissuto la necessità di riorganizzare il servizio giustizia con e dopo il lockdown, "con riforme che poi hanno ispirato la riforma Cartabia – prosegue l’avvocato Parisella –. C’è stato un dialogo continuo con il tribunale, la procura, le cancellerie anche a livello distrettuale". La presidentessa uscente Maria Cristina Ottavianoni considera la gestione delle udienze durante l’emergenza sanitaria la questione più difficile affrontata nel mandato. "In certi periodi – ricorda – il tribunale era diventato un luogo estraneo: si entrava solo su appuntamento, solo per lo stretto necessario. Però anche in quel momento il nostro è stato un tribunale accogliente: è stato un percorso difficile che però abbiamo saputo affrontare, grazie alla fiducia reciproca con magistrati e cancellerie. Ancora oggi in tribunale vengono meno avvocati di prima, per questo se anche la partecipazione al voto per il consiglio non fosse come in passato il dato non può essere letto automaticamente in modo negativo". La categoria ha registrato anche numerose cancellazioni dall’albo e non è più così facile trovare praticanti. "L’avvocatura riflette le difficoltà di tutte le categorie professionali in questo momento. Però è anche vero che per molti colleghi c’è stata la possibilità di entrare nell’amministrazione della giustizia, che così ha guadagnato un personale molto preparato e motivato. È stata un’occasione che qualcuno ha voluto cogliere, le donne soprattutto". "L’impegno da affrontare subito, con il nuovo consiglio, sarà di riaccendere l’attività delle associazioni – anticipa l’avvocato Parisella –. La prima cosa che voglio fare è aprire un tavolo con la Camera civile, l’Aiga, un luogo stabile di incontro di ricreare la dialettica vera tra avvocati".