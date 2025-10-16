Azienda agricola in fiamme: "Perso tutto in una notte"

Distrutta dalle fiamme una azienda agricola nelle campagne di Civitanova Alta. L’allarme è scattato l’altra notte, poco dopo le 23, quando alcuni residenti di contrada San Savino hanno visto delle fiamme e hanno chiamato i vigili del fuoco. In un primo momento sembrava stessero bruciando delle sterpaglie, ma quando i vigili del fuoco del distaccamento di via Aldo Moro sono arrivati sul posto, con due autobotti, in contrada Grazie, in zona Speedway, hanno trovato un vasto incendio che ha interessato una azienda agricola biologica, che fa anche vendita diretta di prodotti della natura. Uno spazio immerso nella natura, gestito da un 34enne.

Per cause che sono in corso di accertamento, un incendio ha interessato prima i locali della cucina, tutta in legno, con travi a vista, poi si è esteso al salone, dove vengono organizzati corsi meditativi, incontri letterari e tanto altro. In quel momento nella struttura non c’era nessuno. Il fuoco, in poco tempo, ha completamente distrutto la cucina e tutto il mobilio presente anche nel salone. Il fumo ha annerito le pareti. Ingenti i danni: l’incendio non ha risparmiato nulla. I vigili del fuoco sono rimasti sul posto fino a verso le 3 per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area: una operazione particolarmente complessa.

Le cause dell’incendio, come si diceva, sono ancora da chiarire. "L’azienda agricola è nata nel 2021/2022, ma è da giugno dello scorso anno che ha cominciato a funzionare. Organizzavamo tanti eventi ed attività, ora non è rimasto più niente. Non è più utilizzabile nulla" ha detto il titolare dell’azienda agricola distrutta dalle fiamme l’altra notte.