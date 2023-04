Azienda come una famiglia Polizza assicurativa regalata ai 37 dipendenti

di Barbara Palombi

Marco Gennari vuole che la sua azienda sia considerata come una famiglia dai 37 dipendenti. Così recentemente ha garantito loro una polizza assicurativa per malattie gravi e la copertura delle spese sanitarie in diversi ambiti. L’azienda Far Out, fondata nel 2019, sorge nel distretto industriale calzaturiero di Civitanova e, in pochi anni, è diventata una realtà d’eccellenza nella produzione dei fondi per calzature, instaurando collaborazioni con i brand più prestigiosi, tra cui Bottega Veneta, Tod’s, Prada, Fendi e Ferragamo. L’idea di sostenere attivamente i suoi collaboratori creando un ambiente di lavoro produttivo e sereno, Gennari l’ha avuta chiara sin dagli inizi. "Siamo un’azienda giovane e dinamica – spiega l’imprenditore – che sta crescendo rapidamente. Fare impresa oggi significa essere una squadra compatta perché solo in questo modo si ottengono grandi risultati". Da questa consapevolezza deriva la sua politica aziendale che si fonda sul sostegno e rispetto reciproco. "Quando ho avviato questa attività eravamo in 6 persone – prosegue Gennari – oggi ci sono 37 dipendenti e prima del Covid siamo arrivati anche a 50. Questo fa capire l’importanza di creare e tutelare il proprio team di lavoro in un’ottica di welfare aziendale. L’idea, nata dalla collaborazione con Intesa Sanpaolo, rappresenta un modo per ringraziare tutti i miei collaboratori che ogni giorno contribuiscono a far crescere questa realtà. Credo che la salute sia un elemento prezioso e fondamentale nella propria vita e per questo non bisogna mai trascurarla". La comunicazione di questo benefit aziendale è stata data durante una riunione e grande è stato lo stupore ddei dipendenti. "Un gesto che nessuno di noi poteva immaginare – sottolinea Stefania Gigliesi, responsabile aziendale – nemmeno io sapevo nulla al riguardo. Il team di lavoro è stato felice di ricevere questo bonus. Certo, tutti noi speriamo di non aver mai bisogno di questo tipo di polizza, ma il semplice fatto di poter fare delle visite specialistiche e avere un reale supporto anche nelle situazioni più delicate e complesse, è un aspetto fondamentale. In questa azienda – spiega la Gigliesi – abbiamo sempre dato priorità ai rapporti umani, siamo un gruppo di lavoro giovane e in continua formazione e sin dall’inizio nella nostra vision c è sempre stata la volontà di creare dei legamii veri e solidali tra tutti. Organizziamo spesso riunioni in cui confrontarci apertamente su qualsiasi questione perché il dialogo sia costante e costruttivo per tutti". Un’impresa è composta da persone e il valore umano non deve mai passare in secondo piano. "Voglio ringraziare Marco Gennari – conclude la Gigliesi – a nome di tutto il gruppo perché donarci questa polizza è stato un gesto significativo che ci fa apprezzare ancora di più il nostro lavoro".