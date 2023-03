Azienda di trasporti cerca tre autisti patente C

Offerte di lavoro Centro per l’impiego di Macerata. Azienda di Colmurano cerca un magazziniere con esperienza per gestione magazzino. Richiesto diploma, patentino muletto, patente B (codice offerta 4205922, scadenza 8 aprile). Azienda di trasporti cerca 3 Autisti con Patente C + CQC o patente CE + CQC, età minima 25 anni, tempo determinato trasformabile, assunzione immediata (codice offerta 356402, scadenza 8 aprile). Azienda cerca sarte con esperienza nella cucitura a macchina, a mano, uso macchina riammagliatrice, taglia e cuci (codice offerta 204691, scadenza 8 aprile). Un addettoa alla pulizia di camere e sale con un minimo di esperienza. Si offre lavoro part time a chiamata,12 mattine a settimana (codice offerta 4522402, scadenza 11 aprile). Rilevatori per attività sul territorio di censimento immobiliare e infrastrutture tecnologiche; richiesta capacità nell’utilizzo di smartphone e tablet, diploma di scuola superiore, patente B e auto propria (codice offerta 5114371, scadenza 11 aprile). Inviare il curriculum a [email protected]