Azienda sanitaria territoriale 3: "Contratto collettivo integrativo: l’accordo va firmato in fretta"

"Nonostante la proficua discussione maturata nei vari incontri che si sono susseguiti da marzo a novembre, causa l’ennesima instabilità della direzione aziendale (al quarto passaggio in nemmeno un anno) non è ancora stato possibile giungere alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo integrativo di Ast Macerata. Bisogna fare in fretta, pena il rischio di pesanti effetti sulla busta paga dei dipendenti". A lanciare l’allarme sono Sonia Prosperi, coordinatrice Rsu Fp Cgil Macerata, e Paola Ticani, comitato di reggenza Cisl Fp Marche, ad una settimana dall’ultimo incontro, svoltosi il 15 novembre. "Il percorso – sottolineano - è iniziato lo scorso marzo, e si sviluppato in numerosi incontri. E’ stato fatto un lavoro molto accurato per la stesura della bozza del contratto, impegno che ha richiesto la costante presenza delle due sigle sindacali". "L’instabilità della direzione . proseguono - ci vede fortemente e responsabilmente impegnate a concludere questo percorso quanto prima, nel rispetto delle tempistiche contrattuali , ovvero entro il 31 dicembre. Qualora iò non avvenisse, ‘è il rischio reale che ci rimettano, soprattutto in termini economici, tutti i dipendenti del comparto Ast Macerata poiché alla sottoscrizione del contratto fanno capo molti istituti economici (produttività, Dep, straordinario, incarichi ecc.)". Fp Cgil e Cisl Fp, ribadiscono, dunque, come sia importante evitare rinvii, e sollecitano recuperi dei tempi, sempre pronte ad essere presenti nei tavoli di contrattazione con la direzione e nelle riunioni Rsu, "soprattutto in questo cruciale momento di passaggio, propedeutico all’insediamento del nuovo direttore generale".