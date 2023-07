Azienda Teatri Civitanova: "Il nostro bilancio pronto ad aprile"

Il bilancio preventivo dei Teatri di Civitanova approderà dopodomani in consiglio comunale e i conti, così come la programmazione, del 2023 verranno esaminati dall’aula in forte ritardo rispetto ai tempi dettati dalla legge. Una responsabilità che però l’apparato dei Teatri non è disposto ad accollarsi. "Noi il bilancio preventivo dell’azienda lo abbiamo predisposto per tempo, era già pronto ad aprile e lo abbiamo consegnato all’amministrazione comunale", riferisce Paola Recchi, dirigente a palazzo Sforza e direttore dell’Azienda Teatri di Civitanova. Una precisazione che mette sulle spalle della giunta, in particolare su quelle dell’assessore alle Finanze Claudio Morresi, la responsabilità di aver tenuto nel cassetto per mesi senza sottoporli al consiglio i conti dell’azienda che gestisce la cultura e gli spettacoli, anche in considerazione del fatto che pure i bilanci del Comune non sono stati approvati nei tempi previsti. Le tempistiche sono diventate un motivo di forte critica da parte delle opposizioni e su questo tema si preannuncia battaglia politica lunedì sera in aula quando verrà discusso il preventivo dei Teatri che quest’anno registra un contributo d gestione, concesso dal Comune per lo svolgimento dell’attività e degli eventi, pari a 1.100.000 euro: stimati 252.000 euro di ricavi a fronte di 619.000 euro di costi.