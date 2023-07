Azienda Teatri: finalmente il bilancio preventivo

di Lorena Cellini

È un bilancio da 1.100.000 euro il preventivo dei Teatri di Civitanova che va in consiglio comunale lunedì, con mesi di ritardo sui tempi di legge e con programmi e spese già decisi senza essere stati sottoposti al voto dell’aula consiliare. Sono stimati 252.000 euro di ricavi di gestione a fronte di 619.000 euro di uscite e a coprire il deficit sarà il contributo comunale, 1.100.000 euro quest’anno, somma che lascia a disposizione dei Teatri 733.000 euro per finanziare le iniziative. Questi i costi degli eventi di quest’anno e in particolare dell’estate: Risuona la piazza 155.000 euro, Popsophia 125.000 euro, Civitanova Danza 120.000 euro, Vita Vita 50.000, Civitanova all’Opera 40.000, Festival del Cinema 25.000, mostre ed eventi in Pinacoteca 40.000, festa del Patrono 24.000, fuochi di Ferragosto 25.000, Civitanova Classica 16.000, Rassegna Jazz 13.900, concerto di Capodanno 7.000, Teatro di Primavera 19.300, I Martedì dell’Arte 11.000, Miss Italia 20.000, Concerti Bizzarri 5.000, Teatro con Mamma e Papà 1.000, Teatro amatoriale 1.500, Cinema all’aperto 1.000, altre iniziative 45.000 euro. Questo bilancio di previsione è l’espressione del nuovo consiglio d’amministrazione nominato (presidente Maria Luce Centioni) a gennaio 2023 dal sindaco Fabrizio Ciarapica. Con un contributo comunale inferiore al quello del 2022, che toccò il record di 1.320.000 euro, si prevedono aiuti da enti pubblici pari a 65.000 euro, mentre non va oltre gli 11.200 euro l’introito garantito dalle sponsorizzazioni (10.000 euro dalla stagione dei teatri e 1.200 euro dal Teatro Primavera). La previsione dei corrispettivi al botteghino registra 4.000 euro di incassi al cinema Rossini (chiuso per lavori), 50.000 al cinema Cecchetti, 15.000 euro per gli spettacoli teatrali al Rossini, 7.100 euro dai biglietti del Festival Jazz, 1.600 dal Film Festival, 15.700 dal Teatro di Primavera, mentre non vengono indicati gli introiti del festival Civitanova Danza. Tra i costi di gestione, 619.000 euro, la spesa più importante è quella per il personale (234.000 euro), poi le bollette dell’energia elettrica (30.000 euro), del riscaldamento (18.500 euro), dell’acqua (1.500 euro), telefoniche (5.100 euro); 35.500 euro preventivati per consulenze amministrative, legali e tecniche. Tra i ricavi (252.000 euro) oltre agli incassi dai cinema (54.000 euro), anche gli affitti delle sale e pubblicità (31.200 euro), crediti di imposta (59.500 euro) e altro.