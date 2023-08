Azienda Torresi, testimone passato ai figli di Galizio: Alessio e Patricia

Nella cornice di "Villa Vinci Boccabianca", a Cupra Marittima, l’imprenditore Galizio Torresi ha ufficializzato il passaggio generazionale della propria azienda. Presenti alla serata circa 300 persone tra familiari, collaboratori, clienti, professionisti, amici, insieme a monsignor Giulio Mencuccini, missionario in Indonesia dalla metà degli anni ‘70, nominato poi vescovo nel Borneo dal 1990. Il suono di una campanella ha simbolicamente sancito il passaggio ai figli Alessio e Patricia, a cui sono state affidate le redini dell’impresa. Entrambi infatti gestiscono sia l’aspetto amministrativo che commerciale. Inizialmente la sede operativa si trovava a Monte San Giusto, trasferita poi a Morrovalle, così Torresi ha creato un’impresa calzaturiera capace di introdurre sul mercato un prodotto che ha riscosso consensi e, attraverso una costante crescita, è riuscito a creare una realtà imprenditoriale positiva per il territorio. I figli Alessio e Patricia, al termine dei loro studi hanno inizialmente provato il lavoro in manovia, poi gradualmente compiti di gestione, fino a quando hanno acquisito le competenze necessarie per condurre in autonomia l’azienda. Ecco allora come continuerà una storia avviata nel 1979. "Agli inizi lo stimolo principale di fare impresa era quello di guadagnare di più – racconta Torresi –. Poi a mano a mano che l’azienda cresceva, la logica del profitto è stata sostituita dalla passione e dall’amore. Voglio sottolineare che la collaborazione di mia moglie Loredana è stata determinante per portare avanti un progetto che abbiamo sempre condiviso – una realtà familiare che si è quindi trasformata in un’impresa industriale in crescita –. Il processo è stato costellato di successi e di insuccessi allo stesso tempo ed è stato fondamentale l’incontro con collaboratori validi sia dal punto professionale che umano, con i quali si è creato un particolare feeling. Il processo del passaggio è concluso e completato da tempo, esso è avvenuto gradualmente e senza scossoni. I nostri figli ora sono in possesso di tutti i requisiti per affrontare ogni tipo di decisione aziendale".

d. p.